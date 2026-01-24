Aseguran ejemplares de zoológico particular en Coahuila

El inmueble habría operado como una especie de atracción ilegal, ya que personas cobraban por permitir el acceso y tomarse fotografías con los animales

Un presunto 'zoológico' clandestino fue desmantelado por autoridades federales tras un cateo realizado en un domicilio del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), ejecutó la orden de cateo luego de que se abriera una carpeta de investigación por el delito de posesión y acopio ilegal de fauna silvestre.

De acuerdo con las investigaciones, el inmueble, ubicado en el ejido Finisterre, habría operado como una especie de atracción ilegal, ya que personas cobraban por permitir el acceso y tomarse fotografías con los animales.

Tras corroborar la información, la Policía Federal Ministerial, en coordinación con el Ministerio Público Federal y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Policía de Acción y Reacción, ingresaron al predio.

Durante el operativo fueron asegurados un mono araña, un jaguar y tres iguanas, especies que permanecían dentro del domicilio sin la documentación que acreditara su legal posesión.

Los ejemplares quedaron bajo resguardo de la Fiscalía Federal, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y el origen de los animales.