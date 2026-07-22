Aseguran decenas de animales exóticos de autobús en Saltillo

Autoridades federales decomisaron un cargamento de fauna silvestre que era transportado en un autobús de pasajeros que circulaba por la carretera federal 54

Autoridades federales decomisaron un cargamento de fauna silvestre que era transportado en un autobús de pasajeros que circulaba por la carretera federal 54, en el tramo Saltillo-Zacatecas.

La acción fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de efectivos de la Defensa y de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, durante una inspección de rutina a una unidad de la línea Platinum Line que viajaba de Monterrey con destino a Guadalajara.

Al revisar el área destinada al equipaje, los agentes encontraron dos cajas con diversas especies vivas, entre ellas 20 tortugas, nueve gecos, ocho serpientes, una víbora, cuatro lagartos, 11 arácnidos, tres ranas y un alacrán. El operativo tuvo lugar a la altura del ejido Las Colonias, en el municipio de Saltillo, y no se informó sobre personas detenidas en relación con el aseguramiento.

PROFEPA investiga decomiso de fauna silvestre en Saltillo

Las especies quedaron bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dependencia que llevará a cabo las investigaciones para determinar la procedencia de los ejemplares y establecer si fueron movilizados de manera ilegal.

Las autoridades continuarán con las indagatorias para esclarecer si existe un delito relacionado con el tráfico de vida silvestre.