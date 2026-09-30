Aseguran cinco motos durante operativo nocturno en Saltillo

Con estos resultados, suman 12 personas detenidas durante la primera semana de aplicación del operativo, correspondiente al periodo del 21 al 27 de septiembre

Los operativos nocturnos implementados en Saltillo para frenar las acrobacias y conductas de riesgo en motocicleta dejaron durante el pasado fin de semana el aseguramiento de cinco unidades y la detención de una persona por alterar el orden público, informó la Subdirección de Tránsito Municipal.

Mantienen vigilancia en vialidades de alta circulación

Zulema Banda Alemán señaló que los recorridos y puntos de vigilancia se mantienen principalmente durante la noche en vialidades de alta circulación, entre ellas los bulevares Venustiano Carranza, Vito Alessio Robles, Nazario Ortiz Garza y Alameda Zaragoza.

Las motocicletas fueron retiradas debido a que sus conductores no contaban con la documentación requerida.

Suman 12 detenidos durante la primera semana

La funcionaria agregó que Bryan Usiel “N” fue detenido por una falta relacionada con el orden público. Con estos resultados, suman 12 personas detenidas durante la primera semana de aplicación del operativo, correspondiente al periodo del 21 al 27 de septiembre, cuyo objetivo es reducir riesgos para motociclistas, automovilistas y peatones.