Aseguran a mapache en gimnasio tras operativo en Saltillo

El animal merodeaba cerca de la Sierra de Zapalinamé; autoridades lo resguardaron para evitar riesgos de mordeduras en el sector.

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Lo que comenzó como el reporte de un supuesto gato atrapado en un árbol terminó movilizando a elementos de la Policía Ambiental de Saltillo, luego de que vecinas de la colonia Zaragoza, quinto sector, solicitaran apoyo al descubrir que el extraño animal tenía manos. Al llegar a la calle Encino, los oficiales confirmaron que no se trataba de un felino, sino de un mapache que merodeaba entre las viviendas cercanas a las faldas de la Sierra de Zapalinamé.

Durante las maniobras para capturarlo, los elementos sacudieron las ramas del árbol donde se encontraba refugiado, provocando que el animal cayera al suelo; sin embargo, lejos de dejarse atrapar, salió corriendo y logró introducirse por una pequeña ventana a un gimnasio del sector, donde finalmente pudo ser localizado y asegurado por los oficiales.

El mapache fue puesto a resguardo en un sitio seguro, evitando que permaneciera cerca de los niños y habitantes del sector, ante el riesgo de que pudiera reaccionar con una mordedura al sentirse amenazado. Aunque se desconoce su procedencia, existe la posibilidad de que haya permanecido en cautiverio como mascota y posteriormente escapara de algún domicilio.