Aseguran 883 motocicletas en Saltillo durante 2026

La mayoría permanece en el corralón por irregularidades como falta de placas, licencia o casco; autoridades mantienen operativos preventivos

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo ha asegurado 883 motocicletas en lo que va de 2026 como parte de los operativos implementados para prevenir accidentes y detectar irregularidades.

De acuerdo con el comisionado Miguel Ángel Garza Félix, entre las principales causas de las sanciones se encuentran conducir sin casco, circular entre carriles y no contar con placas, licencia o tarjeta de circulación.

Del total de unidades retenidas, 346 ya fueron recuperadas por sus propietarios, mientras que más de 500 permanecen en el corralón debido a que no han cumplido con los requisitos para su liberación.

Garza Félix señaló que durante 2025 fueron aseguradas mil 15 motocicletas por situaciones similares, por lo que los operativos continuarán con el objetivo de reducir riesgos tanto para los motociclistas como para otros usuarios de las vialidades.

Como parte de las acciones preventivas, cada dos semanas se desarrolla el programa “Rueda por Tu Vida”, además de impartirse pláticas en escuelas, difundirse recomendaciones mediante grupos de WhatsApp con estudiantes y realizarse actividades en cruceros para generar conciencia entre los conductores.

También se mantienen los operativos antialcohol y de radar, así como otras estrategias impulsadas por la administración municipal para disminuir los accidentes relacionados con el uso de motocicletas.