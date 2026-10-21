Aseguran 47.7 kilos de cristal en Acuña y Monclova, Coahuila

La unidad fue ubicada en el fraccionamiento Paseo del Sol, tras recibirse un reporte anónimo que alertó sobre posibles actividades ilícitas

Corporaciones estatales aseguraron más de 47 kilogramos de cristal en operativos realizados en Acuña y Monclova, Coahuila, acciones que también dejaron tres personas detenidas y el aseguramiento de un vehículo, informó el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez.

Localizan 33.7 kilogramos de cristal en una camioneta en Acuña

El funcionario destacó que en Acuña se registró uno de los decomisos más importantes de esta sustancia, luego de que elementos de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal localizaran 33.7 kilogramos de cristal, distribuidos en 90 paquetes que se encontraban ocultos en una camioneta tipo van, marca Ford.

La unidad fue ubicada en el fraccionamiento Paseo del Sol, tras recibirse un reporte anónimo que alertó sobre posibles actividades ilícitas.

Operativo en Monclova deja tres detenidos y 14 kilos asegurados

En Monclova, como parte de otras acciones contra el narcotráfico, las autoridades detuvieron a dos hombres y una mujer, a quienes les aseguraron 14 kilogramos de cristal.

Con ambos operativos, las corporaciones estatales retiraron del mercado ilegal una cantidad considerable de esta droga, cuyo destino final podría haber sido la distribución y el consumo entre la población, incluidos jóvenes.

Fiscalía reporta alrededor de 600 cateos en la administración

Fernández Montañez recordó que, desde el inicio de la actual administración estatal, se han realizado alrededor de 600 cateos como parte de las estrategias de combate a la delincuencia, con resultados en el aseguramiento de narcóticos y otros objetos relacionados con actividades ilícitas.

Subrayó que estos golpes representan no solamente una medida para evitar que las drogas lleguen a las calles, sino también pérdidas económicas importantes para los grupos criminales, debido al valor de los cargamentos decomisados.