Aseguran 28 kilos de marihuana y armas en vivienda de Saltillo

Autoridades catearon un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Lourdes, en donde localizaron diversos paquetes con marihuana

Un total de 28 kilos de marihuana fueron asegurados en el interior de una vivienda tras un trabajo de inteligencia realizado en coordinación entre elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Estatal de Coahuila.

Lo anterior tras solicitar al juez de control una orden de cateo en el municipio de Saltillo.

Los agentes de seguridad de las diferentes corporaciones catearon el domicilio ubicado en la colonia Lomas de Lourdes, donde localizaron diversos paquetes con marihuana.

Esto se derivó ante una investigación que inició en una detención de una persona del sexo masculino por la Policía Municipal de Ramos Arizpe y que dio seguimiento el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, área de la Fiscalía General del Estado.

Así mismo en esta acción se aseguró un arma corta calibre 22, un rifle, una báscula gramera y dos aves plumaje verde con cabeza roja conocidos como cotorros tamaulipecos.

En los hechos no se registraron personas detenidas debido a que el domicilio se encontraba solo en esos momentos.

Elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), Grupo Reacción Sureste (GRS), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México participaron en la seguridad perimetral.