Aseguran 27 kilos de marihuana en operativos coordinados

Autoridades de diversos niveles de gobierno lograron un importante golpe al narcotráfico en la ciudad de Saltillo, al llevar a cabo dos operativos simultáneos que resultaron en la incautación de 27 kilogramos de marihuana y la detención de seis personas vinculadas a la venta y distribución de drogas.

En un primer operativo, realizado en la colonia Santa Fe, fueron decomisados 25 kilos de marihuana. La segunda acción tuvo lugar en el fraccionamiento Europa, donde se aseguraron otros 2 kilogramos de la misma sustancia. Estos cateos fueron resultado de una investigación conjunta entre la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Policía Municipal, la Guardia Nacional y otras dependencias estatales y federales.

Los arrestos de Germán N, Francisco Javier N, Víctor Armando N, Giselle N, Alejandro N y Elisa N se llevaron a cabo en operativos previos, durante los cuales se recabaron pruebas suficientes para efectuar los cateos. Los detenidos y los estupefacientes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales correspondientes.