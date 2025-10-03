Aseguran 16 kg de marihuana en operativo del Grupo Sureste

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Grupo de Reacción Sureste, se logró el aseguramiento de 16 kilos de marihuana

Tras una serie de detenciones realizadas por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Grupo de Reacción Sureste, se logró el aseguramiento de 16 kilos de marihuana.

Se informó por parte de fuentes de la fiscalía que, en base a las investigaciones, la Comisaría de Seguridad solicitó el cateo al Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo.

El cateo se derivó de la detención de tres hombres por posesión de narcóticos, a quienes se les aseguraron diferentes cantidades de la hierba conocida como marihuana, los cuales fueron puestos a disposición del COE.

Los detenidos son Víctor Manuel "N", en posesión de poco más de 1 kilo de hierba; Jesús Ernesto "N", también con poco más de 1 kilo; y Juan Gerardo "N", a quien se le encontró una cantidad aproximada de 400 gramos.

Tras esas detenciones, se solicitó el cateo en el que las autoridades aseguraron los 16 kilos de marihuana en la colonia Nueva Tlaxcala y se detuvo a Karla "N", de 24 años de edad, quien, junto con la hierba, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República.