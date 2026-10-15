Aseguran 1 tonelada de marihuana en la carretera Parras-Saltillo

Un joven de 23 años fue detenido en el ejido El Mimbre; presuntamente transportaba la droga desde Durango con destino a Nuevo León

Elementos de la Policía Estatal realizaron este miércoles un importante aseguramiento de marihuana, luego de localizar al menos una tonelada de esta droga en una camioneta tipo estaquitas, modelo 2022, que circulaba sobre la carretera Parras-Saltillo, a la altura del ejido El Mimbre.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes detectaron una actitud sospechosa y nerviosismo en el conductor, un joven de 23 años, por lo que procedieron a inspeccionar la unidad. Durante la revisión encontraron la carga de marihuana que era transportada en el vehículo.

Tras el hallazgo, tanto el conductor como la camioneta fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Según las primeras investigaciones, el joven habría salido de Durango y tenía como destino Nuevo León, por lo que se abrió la investigación correspondiente para determinar su responsabilidad en el traslado del narcótico.