Asegura Ramos Arizpe más de 400 motocicletas en 10 meses

Más de 400 motocicletas fueron aseguradas en Ramos Arizpe en lo que va del año por circular sin documentación correspondiente o incumplir normas de seguridad

Más de 400 motocicletas han sido aseguradas en Ramos Arizpe en lo que va del año por circular sin la documentación correspondiente o incumplir las normas de seguridad, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien advirtió que el municipio podría subastar parte de las unidades no reclamadas.

El edil señaló que muchos de los conductores sancionados son jóvenes e incluso menores de edad, lo que representa un riesgo tanto para ellos como para la población. “Aquí en Ramos Arizpe, las motocicletas se han convertido en un arma cuando no se usan con responsabilidad. Falta conciencia para portar casco, respetar límites de velocidad y tener la pericia necesaria; por eso seguimos teniendo accidentes”, explicó.

Gutiérrez Merino detalló que las motocicletas aseguradas se mantienen en resguardo en bodegas municipales. Algunas ya fueron reclamadas por sus propietarios tras acreditar la documentación y pagar las multas correspondientes, pero una parte considerable sigue pendiente de recuperación debido a que los dueños no cuentan con papeles ni comprobantes de compra.

“Ayer dos personas me pidieron que les devolviéramos una motocicleta, pero no tenían ni facturas ni registros. En muchos casos ni siquiera se sabe si las unidades son robadas, porque es muy fácil cambiarles los números de serie o las placas. No podemos entregarlas sin verificar su procedencia”, puntualizó.

El alcalde subrayó que la intención del operativo no es recaudatoria, sino de educación vial y prevención de accidentes, especialmente entre los jóvenes. Añadió que se ha instruido a Tránsito Municipal a continuar con los decomisos a motociclistas que circulen sin casco, sin licencia o con escapes modificados que generan ruido excesivo.

“Queremos que la gente pueda andar en moto, pero de forma segura, con velocidad moderada y respeto a los demás. No es justo que los vecinos sufran el ruido por escapes alterados ni que tengamos lesionados por imprudencias”, comentó.

Las autoridades municipales mantienen vigilancia permanente en las colonias donde se reportan carreras clandestinas o motocicletas sin placas, además de operativos conjuntos con la Policía Preventiva para verificar licencias, seguros y documentación de propiedad.