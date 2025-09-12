Asegura Policía estatal 12 kilos de marihuana en Frontera

Autoridades detuvieron a Sergio 'N', de 55 años, quien transportaba varios paquetes de marihuana en un vehículo Mercedes Benz modelo 2008

La Policía Estatal de Coahuila aseguró 12 kilogramos de droga tras un operativo de patrullaje en el municipio de Frontera, Coahuila.

En los hechos, fue detenido Sergio “N”, de 55 años, quien transportaba varios paquetes de marihuana en un vehículo Mercedes Benz modelo 2008.

La detención se realizó en el Bulevar Ejército Mexicano y calle Magnolia del municipio de Frontera, donde también se aseguraron 500 gramos del narcótico conocido como cristal.

Estas acciones se derivan de la investigación y patrullaje que realizan las y los elementos de la Policía Estatal, que forman parte de los acuerdos tomados en las mesas de seguridad coordinadas por la Fiscalía General del Estado.

Tanto el narcótico, el vehículo como la persona detenida fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de Monclova, Coahuila.