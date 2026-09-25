Asegura Julio Long: terminarán obras de 2026 en escuelas este año

Señaló que se mantiene el seguimiento puntual a los trabajos que se desarrollan en planteles de distintas regiones de Coahuila

El director general del ICIFED, Julio Long, aseguró que las obras de infraestructura educativa programadas para este 2026 quedarán concluidas durante el mismo año, con el objetivo de que las comunidades escolares cuenten con espacios más dignos y funcionales.

Señaló que se mantiene el seguimiento puntual a los trabajos que se desarrollan en planteles de distintas regiones de Coahuila.

Durante una reunión de trabajo con representantes de la Secretaría de Educación de Coahuila, se revisaron los avances de las obras y las acciones pendientes en las escuelas, con la intención de acelerar los procesos y garantizar que los proyectos cumplan con las necesidades de alumnos, docentes y personal educativo.

Long destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de fortalecimiento de la infraestructura escolar impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El funcionario adelantó que una vez concluidos los proyectos correspondientes a 2026, el siguiente año se contempla continuar con la inversión en infraestructura educativa mediante nuevos proyectos para los planteles que requieren mejoras.

Con ello, el ICIFED buscará mantener el ritmo de atención a las escuelas y ampliar las acciones de rehabilitación y construcción en beneficio de la comunidad educativa de Coahuila.