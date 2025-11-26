Asegura FGE más de 400 kilogramos de droga en lo que va del año

Este fin de semana, gracias a una denuncia anónima en la Región Sureste del estado, se montó un operativo en el que se lograron asegurar 20 kilos de mariguana

A través de cateos realizados durante este año, la Fiscalía General del Estado ha logrado incautar cerca de 400 kilogramos de distintas drogas, en operativos coordinados con autoridades federales, informó el titular de la FGE, Federico Fernández Montañez.

“Traemos una estrategia que ya les he compartido, arriba de 560 cateos, más de 400 kilogramos de droga asegurada gracias a una estrategia paralela a lo que es el día a día, los reportes ciudadanos”.

Recordó que este fin de semana, gracias a una denuncia ciudadana anónima en la Región Sureste del estado, se montó un operativo en el que se lograron asegurar 20 kilos de mariguana.

Fernández Montañez dijo que esto ha sido gracias al involucramiento de los ciudadanos, quienes reportan de manera anónima y segura movimientos sospechosos o presencia de personas sospechosas, gracias a lo cual se logra incautar drogas, armas y detener a presuntos delincuentes.

“Más o menos 170 (personas detenidas), arriba de 70 armas aseguradas, más de 6 mil cartuchos en esa estrategia nada más”.

Dijo que algunos de los detenidos ya tienen órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos, y otros son capturados en posesión de drogas y armas de uso exclusivo del Ejército.