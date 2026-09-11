Asegura Ejército 602 kilos de presunta marihuana en Saltillo

El operativo se realizó el 5 de septiembre por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la SSPC y la FGR

Una persona fue detenida y 602 kilogramos de una hierba verde con características similares a la marihuana fueron asegurados durante una inspección vehicular realizada en la carretera federal 54, en el municipio de Saltillo.

El operativo se realizó el 5 de septiembre por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

La intervención ocurrió como parte de las acciones establecidas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Los elementos federales efectuaron una inspección a un vehículo que circulaba por la carretera federal 54, donde localizaron la carga de presunta droga.

Además de los 602 kilogramos de la sustancia, las autoridades aseguraron el vehículo utilizado para su traslado. La persona que se encontraba a bordo fue detenida y quedó bajo custodia de las autoridades federales.

Aseguran droga durante inspección en carretera federal 54

Las comandancias de la XI Región Militar y de la 6/a. Zona Militar informaron que el detenido y los objetos asegurados fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Saltillo.

La dependencia federal quedó a cargo de las investigaciones correspondientes para establecer la procedencia de la droga y determinar las circunstancias relacionadas con su traslado por territorio coahuilense.

La Fiscalía General de la República también deberá realizar las acciones periciales necesarias para determinar las características y composición de la sustancia asegurada. Posteriormente establecerá la situación jurídica de la persona detenida.

El comunicado militar no proporciona la identidad del detenido ni especifica el punto exacto de la carretera federal 54 donde ocurrió la inspección. Tampoco establece hacia dónde era transportada la presunta marihuana.

El aseguramiento representa uno de los decomisos recientes de mayor volumen reportados por autoridades federales en Coahuila. La sustancia fue descrita oficialmente como una hierba verde con características similares a la marihuana.

Ejército reporta decomisos durante la actual administración

De acuerdo con el reporte de las autoridades militares, durante la presente administración el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional han detenido a 53 mil 40 personas.

En ese mismo periodo, las instituciones federales reportan el aseguramiento de 129 mil 974 kilogramos de marihuana y 49 mil 66 vehículos. Las autoridades señalaron que estos resultados contribuyen a debilitar las estructuras de organizaciones criminales.

El operativo realizado en Saltillo forma parte de las acciones de vigilancia e inspección que desarrollan las fuerzas federales en carreteras del estado. La carretera federal 54 constituye una de las vías de comunicación que atraviesan el territorio de Coahuila.

Las autoridades militares señalaron que las actividades se realizaron con apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos. El detenido permanece a disposición de la Fiscalía General de la República mientras continúan las investigaciones.

La autoridad ministerial será la encargada de definir la situación jurídica del detenido y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a los resultados de las investigaciones y los dictámenes periciales sobre la droga asegurada.