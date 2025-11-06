Asegura diputada que auditorías son públicas y están actualizadas

La diputada, Edna Dávalos Elizondo, dijo que en el mes de junio, la ASE entrego el avance de seguimiento de las cuentas públicas

En una reciente entrevista con medios de comunicación, la diputada Edna Dávalos Elizondo, presidenta de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso del Estado, afirmó que las cuentas públicas revisadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) son completamente públicas y se mantienen actualizadas.

La legisladora detalló que esta información incluye las observaciones realizadas a los entes autónomos, así como a los ayuntamientos, por parte del órgano fiscalizador.

Esta declaración surge en respuesta a las quejas reiteradas de legisladores de oposición, quienes han señalado una supuesta falta de transparencia por parte de la ASE.

Ante estas acusaciones, Dávalos Elizondo hizo un llamado a permitir que las instituciones desempeñen su labor sin interferencias. Además, aseguró que la comisión que ella preside ha revisado los avances de las cuentas públicas, las cuales, enfatizó, están disponibles para cualquier ciudadano interesado.

La diputada concluyó su intervención reafirmando el compromiso de su comisión con la transparencia y el acceso a la información pública.