Arteaga y Ramos Arizpe rehabilitarán libramiento Óscar Flores

Con esta colaboración, los municipios podrán realizar acciones preventivas de mantenimiento, control de maleza y vigilancia ambiental

Los municipios de Arteaga y Ramos Arizpe firmaron convenios con el Gobierno del Estado para asumir el mantenimiento, limpieza y vigilancia del libramiento Óscar Flores Tapia, una de las principales vialidades que conecta la zona metropolitana de la Región Sureste.

El acuerdo, signado este 6 de noviembre, formaliza la entrega del tramo carretero por parte de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad a ambos municipios, que a partir de ahora podrán destinar recursos propios para su conservación y mejora.

Además, se estableció un segundo convenio con la Secretaría del Medio Ambiente, mediante el cual se crearán cuadrillas estatales de apoyo encargadas de reforzar los trabajos de limpieza tanto en el libramiento como en otros tramos estratégicos, entre ellos la carretera Monterrey–Saltillo, desde el Parque Industrial Santa María hasta el aeropuerto, y el bulevar Fundadores en Arteaga.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, explicó que la medida busca mejorar la imagen y funcionalidad de los accesos viales que comparten los municipios del área metropolitana.

“Estos libramientos son la carta de presentación de cada ciudad. Queremos que estén en condiciones seguras y dignas para quienes los transitan”, señaló.

Con esta colaboración, los municipios podrán realizar acciones preventivas de mantenimiento, control de maleza y vigilancia ambiental, además de mejorar la movilidad regional y reducir riesgos por deterioro vial.

En la firma participaron también la secretaria del Medio Ambiente, Diana Estens de la Garza, la alcaldesa de Arteaga, Karen Sánchez Flores, y el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, junto con representantes de la Secretaría de Infraestructura.

Los convenios entrarán en vigor de inmediato y forman parte de los esfuerzos para ordenar y modernizar la infraestructura metropolitana en la Región Sureste de Coahuila.