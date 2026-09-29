Arteaga vigilará bares y cantinas para evitar irregularidades

Luis Udave Flores, director de Seguridad Pública, señaló que se busca que estos establecimientos cumplan con los horarios y disposiciones establecidos

El municipio de Arteaga mantiene acciones de vigilancia para reforzar la seguridad y supervisar el funcionamiento de restaurantes-bar, cantinas y centros nocturnos.

Luis Udave Flores, director de Seguridad Pública, señaló que se busca que estos establecimientos cumplan con los horarios y disposiciones establecidos, con el objetivo de prevenir incidentes y mantener el orden.

Advierten clausuras por incumplir la normativa

Advirtió que los negocios que sean detectados incumpliendo la normativa podrían ser clausurados, por lo que las autoridades mantendrán los operativos de supervisión.

La medida busca que tanto habitantes como visitantes encuentren espacios de convivencia seguros y que los propietarios respeten las reglas vigentes para la venta de bebidas alcohólicas.