Arteaga será sede de la Jornada Nacional de Reforestación

Coahuila participará en la Jornada Nacional de Reforestación 2026 con acciones en el municipio de Arteaga, donde se dispersarán 50 mil semillas de pino

Coahuila participará en la Jornada Nacional de Reforestación 2026 con acciones en el municipio de Arteaga, donde serán dispersadas 50 mil semillas de pino para contribuir a la recuperación de áreas forestales de la región.

El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la Conferencia del Pueblo, al presentar la estrategia nacional de reforestación que se desarrollará en distintas entidades del país con el propósito de fortalecer la conservación de los ecosistemas.

En el caso de Coahuila, los trabajos se concentrarán en la Sierra de Arteaga, donde se sembrarán semillas de las especies Pinus cembroides y Pinus greggii en una superficie de cinco hectáreas, como parte de las acciones para favorecer la regeneración de la cobertura forestal.

La Jornada Nacional de Reforestación contempla la participación coordinada de las secretarías de Agricultura, Medio Ambiente, Bienestar, Defensa y Marina, así como de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y otras instituciones vinculadas con la protección de los recursos naturales.

Con este programa, el Gobierno Federal busca restaurar ecosistemas, fortalecer la cobertura forestal e incentivar la participación social en las labores de conservación ambiental en las diferentes regiones del país.