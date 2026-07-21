Arteaga retira ramas en riesgo para prevenir accidentes

El Gobierno Municipal inició una jornada preventiva para retirar ramas secas y árboles con riesgo de caer en vialidades y espacios públicos

El Gobierno Municipal de Arteaga puso en marcha un operativo para retirar ramas secas y árboles que representan un riesgo para la población, luego de las lluvias y fuertes vientos registrados recientemente en el municipio.

Las labores se realizan en coordinación con brigadistas, personal de Protección Civil y Bomberos del Estado, con el objetivo de prevenir accidentes en vialidades, plazas y espacios públicos de alta afluencia.

Retiran ramas con riesgo de desprendimiento

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores explicó que las acciones no corresponden a una poda general del arbolado urbano, sino a la eliminación de ramas secas o dañadas que presentan riesgo de desprenderse y afectar a peatones o automovilistas.

Los trabajos comenzaron en La Alameda, el Empedrado, la avenida Román Cepeda, la calle Zaragoza, Enrique M. Garza, conocida como El Columpio, así como en diversas plazas públicas donde ya se habían recibido reportes por la caída de ramas.

“Durante estos días estaremos trabajando en distintos puntos del municipio retirando ramas secas que representan un riesgo para la población. Hemos recibido reportes por la caída de algunas de ellas y queremos actuar de manera preventiva para evitar accidentes”, señaló la presidenta municipal.

Piden reportar árboles que representen peligro

La edil hizo un llamado a la ciudadanía para reportar árboles o ramas que representen un peligro, a fin de ampliar las acciones preventivas y atender oportunamente las zonas de riesgo.

Las autoridades municipales informaron que el operativo continuará durante los próximos días como parte de las medidas implementadas para reducir riesgos derivados de las condiciones climáticas y mantener en condiciones seguras los espacios públicos más concurridos del municipio.