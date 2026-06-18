Arteaga refuerza orden urbano con nuevas nomenclaturas

El Gobierno Municipal amplía la colocación de placas de identificación en colonias para facilitar la localización de domicilios y mejorar la atención

Con el objetivo de fortalecer el ordenamiento urbano y facilitar la ubicación de domicilios, el Gobierno Municipal de Arteaga continúa ampliando la instalación de nomenclaturas en distintos sectores de la cabecera municipal.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores supervisó este miércoles los trabajos de colocación de nuevas placas de identificación en la colonia Luis Donaldo Colosio, acompañada por habitantes del sector.

La Presidenta Municipal explicó que estas acciones forman parte de un programa iniciado durante 2025 en el Centro Histórico de Arteaga, donde se instalaron nomenclaturas con diseños que reflejan la identidad del municipio y que ahora se extiende a otras colonias.

Sánchez Flores destacó que contar con calles debidamente identificadas no sólo facilita la localización de domicilios y la realización de trámites, sino que también mejora la prestación de servicios públicos.

Asimismo, señaló que las nomenclaturas representan una herramienta fundamental para la atención de emergencias, ya que permiten a corporaciones de seguridad, ambulancias, Protección Civil y cuerpos de auxilio ubicar con mayor rapidez los puntos donde se requiere apoyo.

Durante el recorrido, vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio agradecieron la instalación de las nuevas placas y reconocieron los beneficios que traerán para la identificación de vialidades y la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.

La alcaldesa reiteró que su administración continuará impulsando acciones de infraestructura urbana que contribuyan a construir una ciudad más ordenada, funcional y segura para las familias arteaguenses.

Con este programa, el Gobierno Municipal busca ampliar gradualmente la cobertura de nomenclaturas en diferentes sectores de la cabecera municipal para mejorar la movilidad, la orientación de visitantes y la eficiencia de los servicios de atención ciudadana.