Arteaga prohíbe pirotecnia para prevenir incendios

El director de Protección Civil de Arteaga, Leonel Martínez, informó que la pirotecnia aérea permanece prohibida en fiestas patronales

El uso de pirotecnia aérea permanece prohibido en fiestas patronales y celebraciones realizadas dentro o cerca de las zonas boscosas de Arteaga, como parte de las medidas para prevenir incendios forestales durante septiembre, informó el director de Protección Civil municipal, Leonel Martínez.

El funcionario explicó que la restricción se aplica especialmente en comunidades ubicadas dentro de la sierra, donde una chispa puede generar un incendio debido a la vegetación y las condiciones del terreno.

Señaló que en fiestas patronales de algunos puntos serranos se ha eliminado el uso de pirotecnia aérea y destacó que hasta el momento la población ha atendido las recomendaciones.

“En lo que viene siendo el territorio municipal, en las zonas boscosas está prohibida la pirotecnia”, indicó.

Pirotecnia podrá autorizarse fuera de zonas forestales

Martínez precisó que en comunidades alejadas de la zona forestal sí puede autorizarse su utilización, siempre que se cumplan las medidas de seguridad correspondientes y exista supervisión preventiva.

El director de Protección Civil señaló que entre las principales causas de incendios continúan los descuidos humanos, como arrojar colillas de cigarro o residuos que todavía conservan calor.

Respecto a las condiciones climáticas de septiembre, reconoció que los pronósticos se han mantenido variables, aunque las lluvias registradas durante las últimas semanas han contribuido a disminuir temporalmente el riesgo de incendios.

Supervisan quemas agrícolas y limpieza de predios

Hasta el momento, Protección Civil no ha detectado fogatas realizadas de manera irresponsable ni incidentes relacionados con el traslado de combustibles hacia zonas forestales.

Sin embargo, sí se han atendido reportes por quemas agrícolas y limpieza de predios. Martínez aseguró que ninguna de estas prácticas se ha salido de control durante este año.

Cuando las quemas son notificadas previamente, personal de Protección Civil y de la Secretaría de Medio Ambiente realiza labores de supervisión; en los casos no reportados, se emiten recomendaciones a los responsables.

El funcionario indicó que hasta ahora no ha sido necesario aplicar sanciones, debido a que los eventos detectados han sido quemas pequeñas de basura, pastizales o limpieza de terrenos que no han representado un riesgo directo para las áreas boscosas.