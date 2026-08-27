Arteaga prepara evaluación para mantener título de Pueblo Mágico

El municipio reforzará la imagen urbana, promoción turística y conservación de espacios históricos para cumplir con los criterios federales

Arteaga reforzará durante los próximos meses las acciones de imagen urbana, promoción turística, conservación de espacios históricos y participación ciudadana para cumplir con la evaluación federal que definirá su permanencia dentro del programa de Pueblos Mágicos.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó una reunión del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico junto con Melissa García Owen, directora de Pueblos Mágicos de Coahuila, para revisar los criterios considerados por la Secretaría de Turismo federal.

Entre los puntos analizados se encuentran la conservación de la identidad local, el mantenimiento de espacios públicos, la promoción del destino y la coordinación entre autoridades, ciudadanía e iniciativa privada.

Como parte de las acciones recientes, el municipio mantiene el programa de empleo temporal “Todas Embellecemos Arteaga”, integrado por mujeres que realizan labores de limpieza y mantenimiento en la zona histórica de la cabecera.

También se han instalado nomenclaturas, letras monumentales y arcos de bienvenida en distintos puntos y comunidades.

Uno de los proyectos de conservación se concentró en la parroquia de San Isidro Labrador, inmueble registrado por el INAH como monumento histórico.

Los recursos obtenidos durante la fiesta patronal fueron destinados a la pintura exterior del templo, adquisición de una nueva campana y otros trabajos de mantenimiento.

La revisión incluye además la oferta turística con la que Arteaga busca sostener su atractivo como destino, entre ella el turismo de naturaleza, vino, gastronomía, cultura y aventura.

Entre los sitios considerados dentro de esta oferta se encuentran la Alameda Venustiano Carranza, el Museo de las Momias de San Antonio de las Alazanas, La Huerta de Girasoles, Bosques de Monterreal y la Ruta Vinos & Dinos.

Durante la reunión también comenzó la planeación del Festival de la Manzana y se acordó mantener sesiones periódicas del Comité Ciudadano para dar seguimiento a los puntos pendientes.

La evaluación federal será clave para que Arteaga conserve el nombramiento que le permite mantenerse dentro de la red nacional de Pueblos Mágicos y continuar utilizando esa denominación como parte de su promoción turística.