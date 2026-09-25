Arteaga pavimenta con concreto hidráulico la comunidad Los Lirios

Las obras se realizan con concreto hidráulico y comenzaron el pasado 17 de agosto para atender problemas de vialidad planteados por habitantes de la comunidad

Dos calles del ejido Los Lirios son pavimentadas con concreto hidráulico mediante una inversión global de 3.3 millones de pesos, como parte de las obras municipales destinadas a mejorar la movilidad en esta comunidad de Arteaga.

Los trabajos comenzaron el pasado 17 de agosto y actualmente se encuentran en proceso, informó la alcaldesa durante un recorrido de supervisión realizado en el sector.

La presidenta municipal señaló que las vialidades intervenidas forman parte de las solicitudes realizadas por habitantes de Los Lirios y que el objetivo es reducir los problemas de circulación que se presentan en la zona.

Durante la supervisión, la alcaldesa sostuvo un encuentro con vecinos para revisar el avance de las obras y conocer las condiciones en las que se desarrollan los trabajos.

La Administración Municipal informó que estas acciones forman parte del programa de mejoramiento de infraestructura en comunidades rurales de Arteaga.

El Municipio señaló además que los proyectos se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado para ampliar las obras de infraestructura en diferentes comunidades.