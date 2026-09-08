Arteaga llevará el Grito de Independencia a siete comunidades

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores anunció que las celebraciones del 15 de septiembre se realizarán con actos cívicos, música, ballet folclórico y pirotecnia

Siete comunidades de Arteaga tendrán ceremonia del Grito de Independencia este 2026, como parte de una estrategia para acercar los festejos patrios a distintas zonas del municipio y reducir los traslados de habitantes de localidades alejadas.

Por segundo año consecutivo, la celebración se distribuirá entre Escobedo, Jamé, Los Lirios, El Tunal, Huachichil, San Antonio de las Alazanas y la cabecera municipal.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores explicó que la dispersión territorial de Arteaga, que cuenta con 26 comunidades, obliga a descentralizar las actividades para que más familias puedan participar cerca de sus lugares de residencia.

“Arteaga es muy grande y tenemos 26 comunidades. Por eso queremos que esta noche tan importante para México se viva en distintos puntos del municipio, cerca de la gente, para que puedan disfrutarla con sus familias y seres queridos”, expresó.

Festejos recorrerán siete comunidades de Arteaga

El recorrido comenzará en Escobedo, con la presentación de Los Faros; continuará en Jamé, con Los Tartaneros; después llegará a Los Lirios, con Los Nuevos Caballeros, y a El Tunal, con Los Corceles de Linares.

Posteriormente, la celebración se trasladará a Huachichil, donde se presentará Grupo Monarca, y a San Antonio de las Alazanas, con Miguel Galindo, exintegrante de Grupo Liberación.

La jornada concluirá en la cabecera municipal de Arteaga, donde el espectáculo musical estará a cargo de Marco Marroquín.

Preparan música, ballet folclórico y pirotecnia

En cada sede se contempla la ceremonia del Grito de Independencia, presentaciones de ballet folclórico, agrupaciones musicales y espectáculos de pirotecnia.

Con este esquema, el municipio busca que los festejos patrios tengan presencia en distintos puntos de su territorio y no se concentren únicamente en la cabecera municipal.