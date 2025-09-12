Arteaga fortalece servicio de recolección con nuevo camión

Por: Antonio Herrera 11 Septiembre 2025, 16:19

El Ayuntamiento de Arteaga adquirió un camión recolector y compactador de 12 toneladas para mejorar el manejo de residuos, con inversión de más de 4 mdp

Para atender el creciente volumen de residuos sólidos en el municipio, el Ayuntamiento de Arteaga adquirió un moderno camión recolector y compactador de basura con capacidad de 12 toneladas, que representó una inversión superior a los 4 millones de pesos. La unidad Freightliner 52K modelo 2025 cuenta con tecnología de última generación y responde a la necesidad de fortalecer el sistema de recolección ante el desarrollo urbano, industrial y campestre de la región. La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores destacó que el servicio de recolección es clave para la salud pública, la limpieza urbana y el bienestar de la ciudadanía. En promedio, el municipio genera 37.2 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, por lo que la nueva unidad —equipada con motor Mercedes-Benz Euro V de 322 caballos de fuerza y transmisión manual de 10 velocidades— contribuirá a mejorar la eficiencia operativa y la puntualidad del servicio. “Este esfuerzo reafirma nuestro compromiso con un Arteaga limpio y ordenado. Con esta adquisición, no solo reforzamos el parque vehicular, sino que también dignificamos las condiciones laborales del personal de limpieza”, afirmó la alcaldesa. La Administración Municipal 2025-2027 continuará invirtiendo en servicios públicos que respondan al ritmo de crecimiento del municipio.