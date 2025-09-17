Arteaga conmemora la Independencia con una noche de orgullo

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores destacó el papel histórico de Coahuila en la lucha independentista y llamó a construir libertad desde lo cotidiano

En una jornada llena de color, tradición y unidad, el municipio de Arteaga celebró este 15 de septiembre con siete ceremonias del Grito de Independencia realizadas de forma consecutiva en distintos puntos del territorio.

Desde temprana hora de la tarde y hasta entrada la noche, plazas y canchas se llenaron de familias que acudieron con entusiasmo, portando banderas, sombreros y antojitos mexicanos para sumarse a la conmemoración.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó cada ceremonia, lanzando la arenga tradicional en medio de vivas, fuegos artificiales y un ambiente de profundo orgullo patrio.

En su mensaje, destacó el papel histórico de Coahuila en la lucha independentista y llamó a construir libertad desde lo cotidiano: “la libertad se cuida cuando participamos, cuando respetamos y cuando construimos juntos”, afirmó.

La mandataria también reiteró su compromiso con todas las comunidades del municipio, subrayando que la actual administración trabaja con visión integral.

Las actividades incluyeron honores a la bandera, ballet folclórico, música en vivo, coronación de reinas y participación de artistas locales.

Niños, jóvenes y adultos corearon el “¡Viva México!” al unísono, mientras el verde, blanco y rojo decoraban cada rincón.

Con apoyo de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, las celebraciones se desarrollaron con orden y seguridad.

La noche culminó en la cabecera municipal, donde campanas y pirotecnia sellaron una jornada inolvidable: siete gritos que tejieron una misma emoción compartida a lo largo de Arteaga.