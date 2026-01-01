Arteaga cierra el año con incendio forestal en la sierra

El fuego se encuentra controlado en un 95 por ciento y liquidado en un 90 por ciento, tras afectar aproximadamente ocho hectáreas de área serrana.

Mientras concluía el año, autoridades municipales y estatales concentraron esfuerzos en el combate a un incendio forestal en la zona conocida como El Diamante, donde se reporta un avance significativo en su atención. De acuerdo con los informes oficiales, el fuego se encuentra controlado en un 95 por ciento y liquidado en un 90 por ciento, tras afectar aproximadamente ocho hectáreas de área serrana.

Datos proporcionados por Protección Civil y el cuerpo de Bomberos de Arteaga indican que el daño se registró principalmente en matorral, que representa la mitad de la superficie afectada, además de un 35 por ciento de arbolado adulto y un 15 por ciento de pastizal. Ante este escenario, las labores se han centrado en evitar que el fuego alcance zonas con mayor concentración forestal.

En el operativo participan 171 elementos de distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como brigadas comunitarias y civiles. Para contener el siniestro se desplegó maquinaria pesada, unidades de reacción rápida, pipas y camiones de bomberos. Las autoridades mantienen la vigilancia permanente y reiteran el llamado a la ciudadanía a no acercarse al área afectada y mantenerse informada a través de los canales oficiales.