Arteaga celebrará festivales del elote y la discada

El programa contempla la competencia para elegir la mejor discada, además de concursos de salsa y postre de manzana, así como presentaciones musicales

La Sierra de Arteaga se prepara para recibir dos de los eventos gastronómicos más esperados del verano. Los días 8 y 9 de agosto, la comunidad de Los Lirios será sede del tradicional Festival del Elote, mientras que el 15 de agosto la fiesta continuará en El Tunal con la realización del Festival de la Discada, donde se busca promover la cocina regional y atraer visitantes al Pueblo Mágico.

Festival de la Discada reunirá a cocineros y productores

Durante la presentación del Festival de la Discada, autoridades estatales y municipales destacaron que esta celebración reunirá a cocineros, productores y familias en la plaza principal de El Tunal.

El programa contempla la competencia para elegir la mejor discada, además de concursos de salsa y postre de manzana, así como presentaciones musicales y actividades para todas las edades.

Festivales impulsarán el turismo en la Sierra de Arteaga

Además de la oferta gastronómica, los asistentes podrán recorrer la muestra de productos regionales y disfrutar del ambiente característico de la Sierra de Arteaga.

Con estos festivales, se espera impulsar el turismo y fortalecer las tradiciones culinarias que distinguen a esta región de Coahuila durante el mes de agosto.