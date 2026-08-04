Arteaga busca acuerdo por predios de Universidad Universo

Además de los habitantes y desarrolladores, también participan en las conversaciones los propietarios originales de los terrenos

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El Gobierno Municipal de Arteaga mantiene diálogo con los involucrados para encontrar una solución que beneficie a todas las partes en torno a la situación de los predios ubicados en la cabecera municipal, donde se encuentra el fraccionamiento Universidad Universo.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores señaló que este es uno de los asuntos que requieren atención para dar certeza a quienes tienen relación con esos terrenos.

Revisan situación de predios cercanos a Ciudad Universitaria

La edil explicó que el fraccionamiento se localiza detrás de los predios de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la zona conocida como Ciudad Universitaria.

Indicó que, además de los habitantes y desarrolladores, también participan en las conversaciones los propietarios originales de los terrenos, con el propósito de revisar la situación y avanzar en una alternativa viable.

Ayuntamiento apuesta por el diálogo y la conciliación

Karen Sánchez destacó que la prioridad del Ayuntamiento es privilegiar el diálogo y la conciliación, buscando un acuerdo que genere beneficios para todas las partes involucradas.

Agregó que la administración municipal continuará impulsando mesas de trabajo para atender este y otros temas relacionados con la regularización de predios en la cabecera de Arteaga.