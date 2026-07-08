Arroyo La Encantada avanzó 70 metros y ya pone en riesgo casas

El Gobierno Municipal mantiene trabajos de contención en la zona para reducir el impacto de las corrientes y evitar que el desgajamiento continúe

El cauce del arroyo La Encantada ha avanzado aproximadamente 70 metros con el paso de los años y actualmente representa un riesgo para viviendas e infraestructura en la colonia Analco, donde el desgajamiento de la ribera ya provocó daños en la carpeta asfáltica del cruce de las calles Uxmal y Chichén Itzá, informó el director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez.

El funcionario explicó que, mediante imágenes históricas de Google Maps, se constató que cuando se urbanizó ese sector, el cauce del arroyo se encontraba considerablemente alejado de la vialidad, pero con el paso de los años la corriente ha erosionado la margen hasta alcanzar la calle.

“Hemos detectado que con el paso de los años el cauce se encontraba como a 70 metros de esa esquina. Poco a poco se fue corriendo hasta llegar a la pared y ahora ya afectó la carpeta asfáltica de los carriles de circulación”, explicó.

Indicó que, como medida preventiva, el Municipio cerró parcialmente la circulación en ese punto mediante barreras de concreto y continúa colocando material de relleno para evitar que la corriente siga socavando el terreno.

Sánchez recordó que el Ayuntamiento solicitó hace tiempo la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para atender el problema; sin embargo, la dependencia respondió que no contaba con presupuesto para ejecutar las obras de protección.

“Se le hizo un oficio a Conagua diciéndole la situación de riesgo, pero nos contestaron que no tenían presupuesto”, comentó.

Explicó que el arroyo La Encantada recibe gran parte del agua que baja desde el sur de Saltillo y de Arteaga, por lo que durante las lluvias intensas registra importantes avenidas que aceleran la erosión de sus márgenes.

Mientras tanto, el Gobierno Municipal mantiene trabajos de contención en la zona para reducir el impacto de las corrientes y evitar que el desgajamiento continúe acercándose a las viviendas.