Arrollan a adulto mayor cerca de plaza comercial

Tras el atropellamiento de un hombre frente a la zona comercial, el automovilista involucrado quedó detenido por policías locales.

Un hombre de aproximadamente 60 años fue trasladado grave a la Clínica Dos del IMSS, luego de ser atropellado por un automóvil cuando cruzaba la lateral del bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo. El conductor involucrado intentó esquivarlo, pero no logró evitar el impacto y quedó detenido por las autoridades municipales.

El lesionado fue identificado como Juan Antonio Rodríguez Estrada, quien minutos después de las 7:00 de la mañana buscaba llegar al puente peatonal para cruzar hacia la acera donde se encuentra Plaza Galerías.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre esperó un espacio entre los vehículos para avanzar por la vialidad. En ese momento, Pedro Martínez Ramírez, de 34 años, conducía un Volkswagen Vento con placas TEK 184 E y no habría advertido su presencia hasta tenerlo cerca.

Aunque el automovilista giró el volante para tratar de evitarlo, terminó arrollándolo y proyectándolo aproximadamente 10 metros hacia adelante. El accidente provocó que otros conductores detuvieran su marcha, mientras algunos retrocedieron para alejarse de la zona.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para abanderar el sitio y cerrar temporalmente la circulación, además de solicitar una ambulancia mediante el número de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al peatón y detectaron traumatismo craneoencefálico, así como fracturas de cadera y fémur izquierdo.

Debido a la gravedad de las lesiones, Juan Antonio fue inmovilizado y trasladado en ambulancia a la Clínica Dos del IMSS. En tanto, el conductor del Volkswagen quedó detenido y un ajustador de seguros acudió al lugar para iniciar los trámites relacionados con los daños y los gastos médicos.