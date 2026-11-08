Arrolla auto en reversa a mujer en colonia popular

Socorristas de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a la afectada y coordinaron su traslado urgente hacia un hospital.

Una maniobra de reversa terminó con una mujer lesionada en la colonia Pueblo Insurgente, luego de que un automóvil la golpeara y la empujara en el cruce de las calles Felipe Ángeles y 20 de Noviembre.

El incidente ocurrió cuando Mónica Espiricueta de la Rosa, de 45 años, se encontraba en el lugar y fue alcanzada por la unidad que avanzó hacia atrás.

Tras percatarse de lo sucedido, familiares y vecinos se acercaron para auxiliarla y solicitaron una ambulancia mediante una llamada al sistema de emergencias 911.

Socorristas de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención prehospitalaria y determinaron que era necesario trasladarla a un hospital.

La mujer fue llevada a las instalaciones de la Clínica 70 del IMSS, donde quedó bajo atención médica para la revisión de las lesiones que presentó.

Por su parte, las autoridades detuvieron a Alfredo Guadalupe, de 21 años, quien quedó relacionado con el accidente. También se pidió el apoyo de una grúa para retirar el vehículo y enviarlo a un corralón.