Arriban dos nuevas empresas a Parras; prevén empleos e inversión

El alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara, informó que al municipio llegaron dos nuevas empresas, Artiste Mill y Daimai, las cuales, según sus declaraciones, generarán 5,500 empleos y una inversión estimada superior a los 1,300 millones de pesos.

Orozco Lara señaló que actualmente se tienen 100 obras pagadas, condición que, de acuerdo con su versión, no se había registrado en las últimas tres décadas. Indicó que este avance ha sido posible mediante la coordinación con diversas áreas municipales y el respaldo del Gobierno del Estado.

También mencionó que el municipio ha recibido apoyo estatal en rubros como abasto de agua 24/7, rehabilitación de la carretera municipal, además de programas de salud, atención al adulto mayor, mejoramiento de espacios deportivos y pavimentación.

Representantes del sector empresarial local consideraron que la llegada de nuevas compañías podría ampliar la oferta laboral en la región. “Hemos visto interés creciente por parte de inversionistas, lo cual genera expectativas para la gente de Parras”, comentó un integrante de una cámara local.

Ciudadanos que acudieron al anuncio señalaron que esperan que los proyectos se traduzcan en oportunidades para las familias del municipio. “Se mencionan muchos empleos y eso podría beneficiar a quienes buscan trabajo aquí mismo, sin salir de Parras”, expresaron asistentes al evento.

El alcalde afirmó que estas acciones se han realizado en coordinación con el Gobierno del Estado y reiteró que, según su postura, la colaboración ha permitido que el municipio avance en distintos proyectos de infraestructura y servicios.