Arriba a Saltillo manifestación de obreros de AHMSA

Los manifestantes demandan solución al pago de finiquitos y adeudos laborales pendientes tras la quiebra de la siderúrgica

Tras cuatro días de marcha y un recorrido de 181 kilómetros, un grupo de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), encabezados por Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C., al frente de Julián Torres Ávalos, arribó la noche del jueves a la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Los manifestantes —la mayoría mayores de 60 años— demandan solución al pago de finiquitos y adeudos laborales pendientes tras la quiebra de la siderúrgica.

En la mañana de este viernes, el contingente tiene previsto acudir al Palacio Legislativo de Coahuila para solicitar el respaldo de los diputados locales.

Posteriormente, se trasladarán a la Plaza de Armas de Saltillo, frente al palacio de gobierno, donde instalarán un campamento permanente.

El campamento servirá como centro de presión social mientras los ex obreros buscan que las autoridades federales aceleren la licitación para la subasta de AHMSA y se liberen los recursos necesarios.

La protesta responde al estancamiento del proceso de quiebra, situación que mantiene en incertidumbre a miles de familias en la Región Centro.

Recorrido y origen de la movilización

La movilización comenzó el lunes desde “El Monkey”, en Castaños, con más de 150 trabajadores sindicalizados y ex obreros. Según los organizadores, la marcha es una medida de presión ante la falta de avances reales en el proceso de liquidación de la siderúrgica.

Durante los cuatro días de caminata por la carretera federal 57, el contingente avanzó pese a las condiciones de frío y humedad, con la convicción de ser escuchados por autoridades estatales y federales.

La protesta tiene como antecedente una serie de movilizaciones recientes en Monclova y su región, en las que los ex obreros demandaron el pago de sueldos atrasados, prestaciones laborales y finiquitos completos.

Muchas de estas manifestaciones incluyeron cruces en memoria de compañeros fallecidos durante la crisis de la empresa.

Demandas y expectativa de respuestas

Entre las exigencias del grupo destacan el pago íntegro de los finiquitos, salarios caídos, prestaciones y la garantía de seguridad jurídica tras la quiebra.

El líder del grupo –Julián Torres Ávalos– advierte que, de no obtener respuestas en Saltillo, la marcha podría continuar hasta la Ciudad de México.

Los manifestantes acusan al proceso de concurso mercantil de dilatar injustificadamente la venta de activos, lo que impide liberar los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones laborales. Por ello, ahora buscan que tanto los legisladores locales como autoridades federales intervengan de manera eficiente.