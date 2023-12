Arremete alcaldesa de Múzquiz contra morenistas

Tania Flores, edil de Múzquiz, advirtió que no apoyará a la funcionaria Claudia Garza del Toro y al diputado federal Javier Borrego si son elegidos candidatos

Sumamente molesta Tania Flores, alcaldesa de Múzquiz, arremetió contra Claudia Garza del Toro y el diputado federal Javier Borrego, toda vez que aseguró que mediante infamias buscan denostar su imagen y por ello dijo los denunciará, ya que a la vez ambos pretenden promover la división al interior del partido de Morena.

“Ahorita quiero denunciar públicamente aquí en todos los medios de comunicación, no me voy a quedar callada y mucho menos voy a permitir que miembros del partido quieran venir a atacar, difamar y promover la división, porque es lo que está promoviendo Claudia Garza del Toro, y Javier Borrego”, dijo Tania Flores.

“La acción que tuvo Javier Borrego, de ir a Monclova porque le nació el amor a los mineros, cuando nunca en lo que tienen los mineros, hoy por hoy, enfrentando una situación crítica, nunca lo he visto al diputado sacarse un peso de su bolsa para decirle a los mineros”.

"Y yo le digo al diputado Borrego, y les digo a esta personas que fueron a hacer las declaraciones, enseña las pruebas correspondientes, donde tú demuestres toda la aberración, la forma tan vulgar y tan corriente en la cual se expresó de mi familia con acusaciones tan graves. Entonces no Javier Borrego, no Claudia Garza Del Toro, se equivocaron con la familia Flores, se equivocaron con Tania Flores, se equivocaron con Tony Flores, no somos dejados", indicó.

Así mismo cuestionó el sorprendente cariño que repentinamente le nació a Javier Borrego hacia los mineros, a quienes además presentó ante legisladores federales y para denostar la imagen de la familia Flores Guerra.

“Que vaya a la Cámara de Diputados, el diputado Borrego, que les pague el boleto de avión, les pague hospedaje y que vayan y suban y con tal osadía hagan declaraciones en contra de mi familia, si tocan a mi familia, me tocan a mi, entonces yo al contrario le digo a Claudia Garza del Toro: Claudia, yo nunca te he tocado ni a ti, ni al diputado Borrego, lo que he hecho es apoyarles".

Y es que como lo hemos señalado en INFO7, Claudia Garza del Toro al igual que Tania Flores han mostrado su interés públicamente para contender por una senaduría.

Finalmente dijo que procederá legalmente y denunciará las difamaciones que el diputado federal Javier Borrego ha realizado al igual que su esposa Claudia Garza del Toro, delegada de la Secretaría del Bienestar.

“La familia Flores, en Múzquiz apoyamos al diputado Borrego aún así ganó en Múzquiz gracias al apoyo de la familia Flores y hoy va y dice y promueve que los sindicatos vayan y digan que Tony es un asesino, nos llamó cartel, imagínate”, agregó la alcaldesa.

