Arrancan UAdeC ciclo escolar con jornada de vacunación

Este lunes, en el marco del arranque del ciclo escolar, autoridades de la Universidad Autónoma de Coahuila llevaron a cabo el inicio de una campaña de vacunación para estudiantes de la máxima casa de estudios.

Esta jornada inició en la Prepa 1, ubicada en Campo Redondo, y se llevará a cabo durante 6 días, según informó el doctor David Hernández, director de Extensión Universitaria.

“El año pasado hicimos esta actividad y lo estamos haciendo semestre a semestre porque también es un ciclo nuevo, donde en toda la universidad entran aproximadamente 12 mil nuevos alumnos, y esto nos ayuda a ofrecer este servicio a los estudiantes para que no tengan que trasladarse a los centros médicos; aquí se los ofrecemos de manera gratuita,” señaló David Hernández.

Entre las vacunas que se estarán aplicando en siete escuelas de la universidad están las de neumococo, tétanos, hepatitis B y virus del papiloma humano.

Dijo que en estas jornadas participan instituciones médicas como la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).