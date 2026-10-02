Arrancan rehabilitación vial y obras por 567 mdp en Torreón

El programa ¡A Darle Parejo! contempla pavimentación, obras hidráulicas, espacios públicos y mejoras educativas con recursos estatales y municipales

El gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Riquelme Solís pusieron en marcha el programa de mantenimiento vial ¡A Darle Parejo!, en la colonia Eduardo Guerra, donde se rehabilitarán cerca de 9 mil metros cuadrados de vialidades con microcarpeta, en beneficio de más de 9 mil habitantes.

Durante el arranque, ambos funcionarios anunciaron una inversión conjunta para atender necesidades de infraestructura en Torreón, con recursos destinados a pavimentación, agua potable, drenaje, rehabilitación de espacios públicos y mejoramiento de centros educativos.

El alcalde informó que se contempla una inversión de 200 millones de pesos para repavimentar calles, otros 200 millones para obras hidráulicas y de drenaje, 100 millones para espacios públicos y 67 millones para infraestructura educativa, con aportaciones por partes iguales entre el Estado y el Municipio.

En materia de agua potable, se proyecta la perforación de cinco pozos en los sectores de Senderos, Viñedos, Carmen Romano, Santa Sofía y Ferropuertos, además de trabajos en líneas de conducción, cárcamos y colectores.

Para fortalecer las labores de mantenimiento vial, Riquelme Solís destacó la inversión de 55 millones de pesos para la adquisición de dos máquinas pavimentadoras, la reparación de otras dos y la incorporación de nueve vehículos para el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV).

El edil señaló que la coordinación entre el Gobierno estatal y el Municipio permitirá atender problemas prioritarios de la ciudad, mediante obras que buscan mejorar los servicios públicos y las condiciones de vida de las familias de Torreón.

El programa ¡A Darle Parejo! forma parte de la estrategia estatal En Equipo Le Entramos, mediante la cual se busca sumar recursos y esfuerzos con los municipios para impulsar proyectos de infraestructura y servicios.