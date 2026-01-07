Arrancan nuevas obras en colonias de Saltillo

El edil señaló que durante este nuevo año, y con el respaldo del Estado, se dará continuidad a obras y programas enfocados en elevar la calidad de vida

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio al programa de rehabilitación de vialidades 2026 en la colonia Evaristo Pérez Arreola, al norponiente de la ciudad, acompañado por vecinas y vecinos del sector, como parte de las acciones para fortalecer la movilidad y mejorar las condiciones urbanas en distintos puntos del municipio.

El edil señaló que durante este nuevo año, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se dará continuidad a obras y programas enfocados en elevar la calidad de vida de la ciudadanía, destacando que la rehabilitación de calles es una prioridad para contar con vialidades más seguras y funcionales.

De manera simultánea, cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza y deshierbe, además de atender diversas solicitudes de la población a través de varias dependencias; posteriormente, el alcalde convivió con habitantes y trabajadores municipales al compartir la tradicional Rosca de Reyes, a quienes deseó un año 2026 lleno de bienestar y prosperidad.