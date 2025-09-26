Arranca 'Respira San Lorenzo' con meta de adoptar 40 mil árboles

El programa permitirá ampliar las acciones de reforestación en el Cañón de San Lorenzo que en años anteriores han sumado más de mil 500 árboles sembrados

La campaña “Respira San Lorenzo” inició con el objetivo de recaudar 400 mil pesos para la adopción de 40 mil árboles en el Cañón de San Lorenzo, a través de donativos de mil pesos por ejemplar. La iniciativa busca fortalecer la conservación de esta reserva natural ubicada en Saltillo.

De acuerdo con la directora de Conservación San Lorenzo, María Leal, el programa permitirá ampliar las acciones de reforestación que en años anteriores han sumado más de mil 500 árboles sembrados.

Explicó que este año las lluvias han favorecido la supervivencia de las nuevas plantaciones, lo que representa una oportunidad clave para reforzar los trabajos.

Actualmente, la reserva protege alrededor de 2 mil 500 hectáreas, aunque parte de los predios continúan en proceso de adquisición para garantizar su conservación a perpetuidad.

“Lo que no se conoce no se cuida; por eso necesitamos que la gente visite, adopte un árbol y se sume a la protección del cañón”, subrayó Leal.

La dinámica de adopción contempla dos modalidades: para empresas, que pueden aportar grandes cantidades de árboles, y para escuelas o familias, que podrán contribuir en colectivo con aportaciones desde 10 pesos por persona.

Los donantes recibirán actualizaciones periódicas sobre el cuidado de su árbol y la ubicación exacta dentro del cañón.

San Lorenzo recibe cada año alrededor de 25 mil visitantes, cifra que se estima supere los 27 mil al cierre de 2025.

El aumento del interés ciudadano es visto como una oportunidad para fortalecer la cultura de la conservación y acercar a las nuevas generaciones a los espacios naturales.

“Respira San Lorenzo” se suma a los esfuerzos internacionales para reducir el impacto del cambio climático, recordando que la reforestación y el involucramiento social son clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.