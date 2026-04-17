Arranca rehabilitación de plaza en Ampliación Colinas del Sur

Los trabajos contemplan la rehabilitación del foro existente, instalación de juegos infantiles, transformación de la cancha a fútbol con pasto sintético

El alcalde Javier Díaz González dio inicio a la rehabilitación integral de la plaza ubicada en la colonia Ampliación Colinas del Sur, un proyecto que fue propuesto y votado por vecinos mediante el programa Participa Saltillo y que ahora se integra al esquema “Activa tu Parque”.

La obra contará con una aportación de 600 mil pesos por parte de la empresa HEB, lo que permitirá beneficiar a miles de habitantes del sector con un espacio digno para la convivencia, el deporte y actividades culturales.

Destacan impacto en seguridad y cohesión social

El edil destacó además el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al señalar que fortalecer los espacios públicos contribuye a mejorar la seguridad y la cohesión social.

Durante el arranque, autoridades municipales y representantes ciudadanos subrayaron la importancia de la participación social en este tipo de proyectos.

Los trabajos contemplan la rehabilitación del foro existente, instalación de juegos infantiles, transformación de la cancha a fútbol con pasto sintético, así como mejoras en banquetas, gradas, iluminación y mobiliario urbano.

También se realizarán acciones de reforestación, limpieza y mantenimiento general. Funcionarios y representantes de la iniciativa privada coincidieron en que este esfuerzo conjunto fortalece el tejido social, mientras que vecinos destacaron que la obra permitirá recuperar un espacio clave para la comunidad del sur de Saltillo.