Arranca recarpeteo número 10 en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino inició el décimo recarpeteo en la ciudad, ahora en bulevar Gustavo Díaz Ordaz y Manuel Alanís Tamez, colonia Jardín

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino dio inicio al recarpeteo número 10 en la ciudad, esta vez en el cruce del bulevar Gustavo Díaz Ordaz y la calle Manuel Alanís Tamez, en la colonia Jardín.

La obra busca mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de las familias ramosarizpenses.

Durante el arranque, Gutiérrez Merino subrayó que el programa de rehabilitación de calles tiene como eje central el bienestar ciudadano.

Las familias de Ramos merecen calles limpias, ordenadas y con mejor pavimento.

Con el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez seguimos avanzando en este gran proyecto, porque sabemos que la movilidad segura es parte esencial del bienestar de nuestra gente”, expresó el edil.

El director de Obras Públicas, César Flores Jiménez, detalló que los trabajos contemplan barrido de superficie, riego de liga, aplicación de carpeta asfáltica y renivelación de brocales, lo que permitirá contar con vialidades más seguras y funcionales para conductores y peatones.

Hasta la fecha, el programa “Tramos de Recarpeteo” ha intervenido nueve sectores del municipio, mientras que el plan “Bacheo 2025” ha logrado la reparación de más de 7 mil 500 baches en colonias y parques industriales.

En el evento estuvieron presentes María del Carmen Gámez Estrada, regidora presidenta de la Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas; Luis Humberto García Zamarrón, director de Obras Públicas; Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora; y Carlos Alberto Rodríguez Alcántar, director de Comunas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de consolidar a Ramos Arizpe como la capital industrial de Coahuila, moderna, competitiva y con infraestructura vial de primer nivel para sus habitantes y visitantes.