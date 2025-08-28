Arranca programa de escrituración en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez lanzó el programa estatal de escrituración para entregar 1,871 títulos de propiedad y dar certeza jurídica a familias de Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha en la región Carbonífera el programa estatal de escrituración, con el cual se entregarán 1,871 escrituras a familias de todas las regiones del estado. La inversión supera los 60 millones de pesos y busca garantizar certeza jurídica sobre el patrimonio de los beneficiarios.

Durante el arranque realizado en Múzquiz, se entregaron 251 escrituras a habitantes de la zona. El mandatario subrayó que este programa se realiza en coordinación con notarios y dependencias estatales. “Con programas sociales como este, seguimos apoyando a nuestra gente. Lo más importante es que las familias tengan certeza sobre su vivienda”, afirmó.

Jiménez pidió a las instituciones involucradas agilizar trámites para ampliar la cobertura del programa. En paralelo, recordó que el Estado impulsa otras acciones sociales, como más de 500 mil paquetes de útiles escolares gratuitos que se entregarán desde el 1 de septiembre, además de uniformes y calzado en comunidades rurales.

El gobernador mencionó también proyectos para detonar la economía regional, entre ellos la creación de una zona económica especial en la Carbonífera, la participación de micro y pequeñas empresas en la próxima licitación de compra de carbón por parte de la CFE, y apoyos a productores ganaderos ante el cierre de exportaciones.

En materia de seguridad, reiteró que Coahuila mantiene un blindaje permanente. “No podemos bajar la guardia. Seguimos trabajando con voluntad y coordinación para seguir siendo uno de los estados más seguros del país”, subrayó.

El coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, precisó que en año y medio se han entregado más de 4,800 escrituras, y con esta etapa se avanza en dar certidumbre a miles de familias.

La alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez, agradeció el respaldo estatal, destacando obras de infraestructura y mejoras en el abasto de agua. En tanto, beneficiarios como Nidia Yolanda Campos González calificaron la entrega de escrituras como “un momento muy significativo” que otorga seguridad sobre su vivienda.

En el evento participaron también Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial; legisladores locales y alcaldes de la región carbonífera.