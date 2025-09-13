Arranca programa alimentario 'Despensón' en Ramos Arizpe

El programa consiste en la entrega de una despensa con 17 productos de canasta básica, entre ellos pastas, lácteos, harinas, aceite, papel higiénico y enlatados

El programa alimentario “Despensón” de Mejora Coahuila inició este viernes en Ramos Arizpe, como parte de la estrategia estatal que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas y coordina Gabriel Elizondo Pérez, con el objetivo de apoyar la alimentación y economía de las familias.

El programa consiste en la entrega de una despensa con 17 productos de la canasta básica, entre ellos pastas, lácteos, harinas, aceite, papel higiénico y alimentos enlatados. Actualmente beneficia a más de 450 mil familias en todo el estado.

Durante el arranque, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, señaló que se trata de una política social cercana y efectiva: “El compromiso es claro, que ninguna familia se quede atrás; el Despensón fortalece la unión en cada rincón de nuestro estado”.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó el impacto positivo del programa en Ramos Arizpe, al asegurar que brinda tranquilidad a las familias al garantizar alimento seguro en sus mesas.

A su vez, el director de Desarrollo Social municipal, José Humberto García Zertuche, subrayó la importancia de llevar este apoyo directamente a quienes más lo necesitan, reconociendo la coordinación entre el gobierno estatal y municipal.

En el evento también participaron la diputada local Edna Ileana Dávalos Elizondo, funcionarios estatales como Iván Gómez Lugo, Leonardo Jiménez Camacho, Azucena Ramos Ramos y Hazel Israel Santos Rodríguez, además del equipo de Mejora.