Arranca Parras Sistema Digital para la Gestión de Documentos

Se informó por Juan Pablo Canales, responsable de la capacitación del Sistema de Gestión Documental, que se han digitalizado 1,900 archivos en 3,500 hojas

El Archivo Municipal del municipio de Parras cuenta con el primer Sistema Digital para la Gestión de Documentos que permitirá a los usuarios la consulta y acceder a los archivos digitalizados.



La Directora del Archivo Municipal, María Dolores Silva González, informó que este Sistema sigue los estatutos de los manuales proporcionados por el Archivo General de la Nación.



Destacó la colaboración de los estudiantes Jorge Fabián Gámez Rodríguez y Jaime Olivares Martínez de la carrera Tecnologías de la Información, del área Entornos Virtuales y Negocios Digitales de la Universidad Tecnológica de Parras (UTP), tras una estadía de tres meses en la instancia municipal.