Arranca oficialmente el proceso electoral 2026 en Coahuila

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio el arranque formal al Proceso Electoral Ordinario 2025-2026, en el que se renovarán diversos cargos públicos en Coahuila y se elegirá a las y los integrantes del Congreso local. Durante el acto, el organismo refrendó, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE), su compromiso de mantener una coordinación plena para garantizar comicios íntegros, confiables y con certeza, como ha ocurrido en procesos anteriores.

¿Qué se elegirá en el proceso electoral 2025-2026 en Coahuila?

En esta elección se renovarán distintos cargos públicos en la entidad, además de la elección de quienes integrarán el Congreso local. El objetivo es que la ciudadanía pueda participar en un proceso transparente, donde cada voto cuente y se respete la voluntad popular.

¿Cuándo será la jornada electoral en Coahuila?

El consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez, informó que el instituto ya se encuentra listo para trabajar rumbo a la jornada del 7 de junio de 2026. Explicó que iniciar con un mes de anticipación fortalece la planeación y organización electoral.

¿Por qué Coahuila es referente en materia electoral?

Rodríguez aseguró que Coahuila continuará siendo un referente nacional gracias a la preparación anticipada, la coordinación institucional y el compromiso del personal, lo que permitirá ofrecer a las y los coahuilenses un proceso seguro y confiable.