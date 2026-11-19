Del monto total, $90 millones se invertirán solamente en la ampliación y remodelación del Libramiento Oriente de Monclova

El gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha obras de infraestructura carretera y seguridad pública por 102 millones de pesos en Monclova y Castaños. Los proyectos comprenden la modernización del Libramiento Oriente, conocido como Puerta 4, y la construcción del quinto arco carretero de vigilancia en Coahuila.

Del monto total, 90 millones de pesos se invertirán en la ampliación y remodelación del Libramiento Oriente de Monclova. Los otros 12 millones de pesos corresponden a la instalación del arco carretero en Castaños, como parte de la estrategia estatal para reforzar la vigilancia en los principales accesos a la entidad.

La modernización de Puerta 4 contempla intervenir aproximadamente 3.2 kilómetros de carretera, con una ampliación a cuatro carriles. La obra busca mejorar la circulación vehicular y la conectividad de una zona estratégica para el transporte de mercancías, el movimiento industrial y las actividades comerciales de la Región Centro.

Jiménez Salinas explicó que estos proyectos forman parte del programa de infraestructura con el que su administración mantiene inversiones al cierre de 2026. Señaló que las acciones se complementan con trabajos de infraestructura y servicios públicos desarrollados en coordinación con los gobiernos municipales.

Refuerzan seguridad carretera con patrullas y nuevo arco de vigilancia

Durante la gira de trabajo por la Región Centro-Desierto también se entregaron unidades policiales destinadas a las corporaciones de Monclova, Frontera y Castaños. La distribución forma parte del equipamiento adquirido por el Gobierno de Coahuila para fortalecer la capacidad operativa de las instituciones de seguridad.

El mandatario estatal recordó que un día antes se realizó una entrega de 171 patrullas y vehículos para la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y las corporaciones municipales. Esta adquisición forma parte de una inversión global de 772 millones de pesos en equipamiento y tecnología para seguridad pública.

De acuerdo con la distribución estatal, 27 unidades destinadas a las policías municipales corresponden a la región Centro-Desierto. El resto del equipamiento fue asignado a las corporaciones de otras regiones de Coahuila, como parte del fortalecimiento de las tareas de prevención y vigilancia.

En Castaños se construirá el quinto arco carretero de la estrategia estatal de blindaje. Esta infraestructura contará con tecnología para reforzar la identificación y supervisión de los vehículos que ingresan y salen de Coahuila, mediante puntos de vigilancia instalados en las principales vías de comunicación.

AHMSA y carretera Saltillo-Monclova, compromisos pendientes de la Federación

En materia económica, Jiménez Salinas destacó que durante los últimos tres años llegaron poco más de 20 nuevos proyectos de inversión a la Región Centro-Desierto. Atribuyó estos resultados a las acciones de promoción económica realizadas en coordinación con empresarios y autoridades municipales.

Sin embargo, reconoció que todavía existen dos compromisos pendientes del Gobierno Federal que considera necesarios para recuperar la competitividad de esta zona: una solución a la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) y la ampliación de la carretera Saltillo-Monclova.

Sobre la siderúrgica, solicitó la intervención federal para encontrar una salida que permita reactivar sus operaciones, respaldar a posibles inversionistas o garantizar que los trabajadores reciban los pagos que legalmente les corresponden. Recordó que antes de paralizarse, AHMSA representaba una de las principales fuentes de empleo y actividad económica de la región.

En cuanto a la carretera Saltillo-Monclova, indicó que el Gobierno estatal desarrolla obras complementarias, entre ellas libramientos y rehabilitación de tramos. No obstante, consideró indispensable que la Federación cumpla el compromiso de ampliar esta vía, debido a su importancia para la conectividad y el desarrollo económico de la Región Centro.

El gobernador también adelantó que existe otro proyecto para construir un libramiento en la Región Centro. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre su ubicación, presupuesto o calendario de ejecución, por lo que todavía no se conocen las características de esta obra.

Finalmente, en materia migratoria, afirmó que Coahuila mantendrá los operativos de vigilancia y atención implementados durante los últimos tres años. Sostuvo que las acciones continuarán bajo el respeto a los derechos humanos y que las personas que no acrediten una situación migratoria regular serán canalizadas a los albergues correspondientes.