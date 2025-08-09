Arranca la Coahuila 1000 con 400 pilotos y ocho municipios

El banderazo estuvo a cargo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien encabezó el arranque acompañado por autoridades estatales y municipales

Con la participación de 400 pilotos nacionales e internacionales, este viernes inició la Canaco Adventure Coahuila 1000 Desert Rally 2025, que recorrerá más de 1,000 kilómetros a través de ocho municipios del estado.

La salida oficial se realizó en la Plaza Mayor de Torreón, punto de reunión desde temprana hora para motociclistas y vehículos todo terreno que competirán en el rally y en la ruta turística.

El banderazo estuvo a cargo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien encabezó el arranque acompañado por autoridades estatales y municipales.

El recorrido contempla el paso por Matamoros, San Pedro de las Colonias, Viesca, General Cepeda, Cuatro Ciénegas, Parras y concluirá en Monclova este sábado.

En esta edición número 15 de la Ruta Turística y 11 del Rally, el evento reúne a competidores provenientes de distintos estados de México, así como de Estados Unidos, Brasil y Alemania.

La organización estima una derrama económica de 50 millones de pesos y una bolsa de premios de un millón de pesos, distribuida entre 14 categorías de competencia.

Para la seguridad de los participantes, se desplegó un operativo especial en coordinación con autoridades estatales y municipales, que incluye vigilancia en todo el trayecto y puntos de asistencia en carretera.

El evento, considerado uno de los más importantes del calendario turístico y deportivo de Coahuila, combina la competencia extrema con la promoción de paisajes y atractivos de cada región, fortaleciendo el flujo de visitantes y el impacto económico en las localidades participantes.