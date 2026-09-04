Arranca Expo UAAAN 2026 con actividades agrícolas y culturales

Del 3 al 5 de septiembre, las instalaciones de Buenavista albergarán exhibiciones ganaderas, maquinaria y un tianguis campesino.

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro abrió este jueves las puertas de la Expo UAAAN 2026, encuentro que durante tres días reunirá en Saltillo actividades relacionadas con el campo, la ciencia, la tecnología, la producción agropecuaria y la vida universitaria.

La exposición se realizará del 3 al 5 de septiembre en las instalaciones de Buenavista y está dirigida a productores, familias, estudiantes, empresas, instituciones educativas y público en general.

Como parte del arranque, se realizó el corte de listón y un recorrido por las instalaciones, donde fueron habilitados espacios permanentes de exposición académica, investigación, comercialización, ganadería, cultivos y producción artesanal.

Entre las áreas disponibles se encuentra la Expo Académica, donde los distintos departamentos muestran parte de la formación que ofrece la universidad, además de la Expo Investigación, con conversatorios y contacto directo con investigadores.

También se instaló el tianguis campesino, en el que productores ofrecen alimentos, productos agroartesanales y artículos elaborados en comunidades rurales.

La programación contempla además exhibiciones de maquinaria agrícola, ganado, cultivos, talleres interactivos, muestras gastronómicas, actividades deportivas y presentaciones culturales.

Para este viernes 4 de septiembre se tiene programado el encuentro “De la Ciencia al Campo”, en el que productores presentarán experiencias sobre la aplicación de innovación y acompañamiento técnico de la UAAAN en regiones de Coahuila.

Ese mismo día se realizará el Foro Agro-Comercial, diseñado para generar interacción entre productores, visitantes y expositores.

El sábado 5 de septiembre se llevará a cabo el Foro de Cactáceas y la tradicional Muestra Gastronómica, además de exhibiciones de artes marciales y otras actividades.

La Expo UAAAN 2026 busca acercar a la población al trabajo que desarrolla la universidad en agricultura, ganadería, investigación y transferencia de tecnología, al tiempo que muestra la evolución del campo y las nuevas herramientas aplicadas a la producción.

Durante los tres días, los espacios permanentes permanecerán abiertos de 12:00 a 19:00 horas, mientras que las actividades de charrería y escaramuza se desarrollarán en el Lienzo Charro.