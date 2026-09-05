Arranca este lunes registro de aspirantes a Jurisprudencia

Este lunes inicia el registro de aspirantes a la Dirección de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila; la votación será el 10 de septiembre.

Este lunes 7 de septiembre comenzará formalmente el registro de quienes buscan contender por la Dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, luego de que la institución difundiera la convocatoria para participar en este proceso electoral.

De acuerdo con el documento, los interesados deberán registrarse los días 7 y 8 de septiembre y cumplir una serie de requisitos, entre ellos, ser docentes activos de la Facultad, contar con una antigüedad mínima de tres años, tener trayectoria como investigadores y acreditar solvencia moral, académica y universitaria. También deberán mantener una conducta intachable y no contar con antecedentes penales, además de cumplir los demás criterios establecidos en la convocatoria.

Entre los nombres que han manifestado públicamente su intención de participar se encuentran la maestra Marisol Díaz y el maestro Óscar Aarón Nájera Davis. Asimismo, se menciona al catedrático José Oseguera como posible contendiente, aunque su participación aún no ha sido confirmada.

La convocatoria establece que quienes se registren deberán conducirse con respeto y apego a las reglas durante todo el proceso electoral. La jornada de votación se llevará a cabo el próximo jueves 10 de septiembre, de las 9:00 a las 18:00 horas.

La elección de la Dirección de Jurisprudencia es considerada uno de los procesos internos de mayor relevancia de la Universidad Autónoma de Coahuila, no sólo por la importancia académica de esta facultad, sino también por la influencia que históricamente tienen sus grupos y cuadros universitarios en la vida interna de la institución.